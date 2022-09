In Afghanistan si continua a morire: un attacco kamikaze in una scuola provoca 32 morti e 40 feriti (Di venerdì 30 settembre 2022) E' di 32 morti e 40 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al - Jazeera, ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) E' di 32e 40il bilancio di un'esplosione avvenuta in unasituata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al - Jazeera, ...

