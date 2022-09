Imperfezioni… perfette: Morfosis per VelvetMAG (Di venerdì 30 settembre 2022) Una copertina speciale ed esclusiva per i lettori di VelvetMAG in cui irrompono per la prima volta nella storia del nostro magazine la creatività e l’eleganza di Morfosis. Una cover evento che annuncia la sfilata del brand romano guidato da Alessandra Cappiello il prossimo 9 ottobre 2022 presso la Galleria del Cardinale Colonna. La collezione nel solco delle precedenti prosegue l’elogio delle Imperfezioni – questo ancora una volta il naming scelto – per continuare quel discorso creativo e allo stesso tempo poetico tra capi, stoffe, donne che li indossano e donne che (li) vivono. Quando? In questo primo inverno in cui la pandemia è tornata sotto controllo e quindi anche un po’ contro la stagione, la stilista Alessandra Cappiello osa con colori, vivi, intensi, forti, capaci di rimettere la donna nella sua vita, anche nella stagione fredda, quando siamo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Una copertina speciale ed esclusiva per i lettori diin cui irrompono per la prima volta nella storia del nostro magazine la creatività e l’eleganza di. Una cover evento che annuncia la sfilata del brand romano guidato da Alessandra Cappiello il prossimo 9 ottobre 2022 presso la Galleria del Cardinale Colonna. La collezione nel solco delle precedenti prosegue l’elogio delle Imperfezioni – questo ancora una volta il naming scelto – per continuare quel discorso creativo e allo stesso tempo poetico tra capi, stoffe, donne che li indossano e donne che (li) vivono. Quando? In questo primo inverno in cui la pandemia è tornata sotto controllo e quindi anche un po’ contro la stagione, la stilista Alessandra Cappiello osa con colori, vivi, intensi, forti, capaci di rimettere la donna nella sua vita, anche nella stagione fredda, quando siamo ...

