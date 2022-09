Immissioni in ruolo personale scolastico 2022/23: il decreto di autorizzazione in Gazzetta Ufficiale (Di venerdì 30 settembre 2022) E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022 con l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2022/2023, ad assumere il personale scolastico. Le operazioni per le Immissioni in ruolo si sono già svolte, anche se il decreto in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato ora. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) E' stato pubblicato nelladel 29 settembre ildel Presidente della Repubblica 2 agostocon l'al Ministero dell'istruzione, per l'anno/2023, ad assumere il. Le operazioni per leinsi sono già svolte, anche se ilinè stato pubblicato ora. L'articolo .

