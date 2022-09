Ilary chiede 37mila euro, Totti pronto a darne 7: lo scontri in tribunale è sui soldi (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Corriere della sera ha a quanto pare, delle fonti molto vicine a Ilary Blasi e Francesco Totti visto che oggi, è in grado di raccontare quello che starebbe succedendo nelle stanze degli avvocati che difendono i due ex. In un articolo di oggi infatti si legge che tra Totti e Ilary Blasi è iniziato lo scontro non solo sul patrimonio, come si era già vociferato nei giorni passati, ma anche sull’assegno di mantenimento. Per firmare una separazione consensuale, la Blasi, secondo quello che si legge sul Corriere della sera, avrebbe fatto la sua richiesta. E per il capitolo alimenti, avrebbe chiesto ben 37 mila euro. 20 mila euro sarebbero per le sue spese mensili e oltre 17 mila euro invece per i tre figli. Una richiesta che è sembrata davvero troppo esosa a Francesco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Corriere della sera ha a quanto pare, delle fonti molto vicine aBlasi e Francescovisto che oggi, è in grado di raccontare quello che starebbe succedendo nelle stanze degli avvocati che difendono i due ex. In un articolo di oggi infatti si legge che traBlasi è iniziato lo scontro non solo sul patrimonio, come si era già vociferato nei giorni passati, ma anche sull’assegno di mantenimento. Per firmare una separazione consensuale, la Blasi, secondo quello che si legge sul Corriere della sera, avrebbe fatto la sua richiesta. E per il capitolo alimenti, avrebbe chiesto ben 37 mila. 20 milasarebbero per le sue spese mensili e oltre 17 milainvece per i tre figli. Una richiesta che è sembrata davvero troppo esosa a Francesco ...

