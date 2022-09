Ilary chiede 20 mila euro al mese: no di Totti (Di venerdì 30 settembre 2022) Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi finirà in tribunale. La trattativa sul divorzio non ha dato esito positivo, infatti la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Il matrimonio tra FrancescoBlasi finirà in tribunale. La trattativa sul divorzio non ha dato esito positivo, infatti la...

cmdotcom : #Ilary Blasi chiede 20 mila euro al mese: no di #Totti #Roma - forzaroma : Il “no” di #Totti a #Ilary sui 20 mila euro al mese. E lei chiede indietro le borse #ASRoma - angiuoniluigi : RT @repubblica: Totti, Ilary Blasi e gli alimenti: lei chiede 37 mila euro, lui dice no. Il giallo delle borsette [di Olivia Dabbene] https… - repubblica : Totti, Ilary Blasi e gli alimenti: lei chiede 37 mila euro, lui dice no. Il giallo delle borsette [di Olivia Dabben… - RobyGuarino : @ominodellaluce @AigetEnergia @Corriere Le due cose sembrano essere collegate ; mi spiego: Ilary chiede 20k al mese… -