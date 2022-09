Ilary Blasi, la richiesta per il divorzio. No di Totti, si andrà in tribunale (Di venerdì 30 settembre 2022) La conduttrice tv chiede un mantenimento mensile per sè e per i figlia, l'ex capitano della Roma non accetta Leggi su golssip (Di venerdì 30 settembre 2022) La conduttrice tv chiede un mantenimento mensile per sè e per i figlia, l'ex capitano della Roma non accetta

SolebelliGF : @C0R8N4 Abbiamo ritrovato la borsetta di Ilary Blasi - sandro3532 : RT @PagineRomaniste: #Totti e #IlaryBlasi: guerra per gli alimenti. Lei vuole 20mila euro al mese per sé e 17mila per i figli, lui ne offre… - lacommare_ : #Totti e #IlaryBlasi - lei chiede 37 mila euro al mese per gli alimenti #gossip #gfvip #grandefratello #tzvip - FreeksNews : Ilary Blasi preferisce la cultura al gossip: la visita ai Musei Vaticani - antondepierro : RT @antondepierro: #Ilary Blasi chiede 20mila € al mese a #Totti per sé.Visti i suoi guadagni a mio avviso è una vergogna.Solidarietà a Fra… -