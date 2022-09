Ilary Blasi e Francesco Totti in Tribunale per colpa del mantenimento: quanto guadagnano gli ex coniugi (Di venerdì 30 settembre 2022) Ennesimo capitolo della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi: secondo i bene informati si va in Tribunale per colpa del mantenimento. Ma quanto guadagnano la presentatrice e l'ex calciatore nel 2022? Nel febbraio del 2022 Dagospia pubblicò uno scoop clamoroso: Ilary Blasi e Francesco Totti erano in 'forte' crisi ed era solo questione di tempo prima che annunciassero la separazione. I due smentirono in maniera molto timida poche ore dopo ma alcuni segnali fecero capire che un fondo di verità nell'articolo di Dago c'era. Non a caso, a luglio arriva la conferma da parte dei diretti interessati: "Il matrimonio è finito", è l'estrema sintesi dei due comunicati separati ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 settembre 2022) Ennesimo capitolo della storia tra: secondo i bene informati si va inperdel. Mala presentatrice e l'ex calciatore nel 2022? Nel febbraio del 2022 Dagospia pubblicò uno scoop clamoroso:erano in 'forte' crisi ed era solo questione di tempo prima che annunciassero la separazione. I due smentirono in maniera molto timida poche ore dopo ma alcuni segnali fecero capire che un fondo di verità nell'articolo di Dago c'era. Non a caso, a luglio arriva la conferma da parte dei diretti interessati: "Il matrimonio è finito", è l'estrema sintesi dei due comunicati separati ...

