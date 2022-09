Ilary Blasi chiede 37mila euro al mese e rivuole le borse griffate | Totti risponde picche Accordo saltato

infoitcultura : Striscia la Notizia, 'avete visto il seno di Ilary Blasi?': roba da censura - infoitcultura : Ilary Blasi in treno, il video su TikTok: quel dettaglio che manca sul viso (e i followers notano tutto) - infoitcultura : Ilary Blasi in treno, 'visto che non c'è?': beccata così in treno, è polemica - zazoomblog : Separazione Totti-Blasi: Ilary chiede 20mila euro mensili lui ne offre zero - #Separazione #Totti-Blasi: #Ilary - BITCHYFit : Ilary Blasi e Francesco Totti, svelati i loro guadagni milionari e la cifra chiesta per il mantenimento -

E' diventata una guerra dei Roses. Triste, tristissima. Anche perché dai sentimenti feriti adesso si è passati alle ripicche per i beni materiali. Nello scontro trae Francesco Totti arrivano le cifre, stando a quanto pubblicato stamani dal Corriere della Sera. Lei vuole 20mila euro per sé e 17 per i tre figli al mese, lui rilancia con 7, di cui zero ...Se per l'amore tra Francesco Totti ednon vi è più spazio, per il patrimonio a quanto pare sì, motivo per il quale sarebbe iniziata una brusca guerra per gli alimenti che potrebbe andare avanto ancora per molto tempo. A ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ventimila euro per sé e 17mila per il mantenimento dei figli, questa la richiesta di Ilary Blasi per una separazione consensuale. Proposta irricevibile, per i legali di Francesco Totti, che invece off ...