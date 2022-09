Il Volo in tour mondiale: emozioni a colpi di sold out (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue il tour mondiale dei ragazzi de Il Volo. La tappa a New York bissa il sold out di febbraio 2020, è tutto esaurito al Radio City Music Hall. A due anni di distanza, dal pienone di febbraio 2020, Il Volo replica gli stessi numeri. Lo scenario non cambia: l’interno di uno templi della musica a livello planetario. Il trio martedì sera, ha riempito tutti gli spalti del Radio City Music Hall di New York ed è un record senza precedenti. Una platea di oltre 6000 persone ha applaudito gli artisti, accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un tripudio che consolida un ben radicato rapporto tra la città e il trio e che arriva sulla scia di altri importanti traguardi. Il tour mondiale ha infatti registrato il tutto esaurito anche a Tokyo, Osaka e ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue ildei ragazzi de Il. La tappa a New York bissa ilout di febbraio 2020, è tutto esaurito al Radio City Music Hall. A due anni di distanza, dal pienone di febbraio 2020, Ilreplica gli stessi numeri. Lo scenario non cambia: l’interno di uno templi della musica a livello planetario. Il trio martedì sera, ha riempito tutti gli spalti del Radio City Music Hall di New York ed è un record senza precedenti. Una platea di oltre 6000 persone ha applaudito gli artisti, accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un tripudio che consolida un ben radicato rapporto tra la città e il trio e che arriva sulla scia di altri importanti traguardi. Ilha infatti registrato il tutto esaurito anche a Tokyo, Osaka e ...

