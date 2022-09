Il segretario regionale Pd che insulta i circoli

gruppopdfvg : Restano tutte le perplessità per la nomina del segretario regionale della #Cisl Fp del #FVG, Nicola Cannarsa, a dir… - nikysa73 : Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana, lista Dc a Trapani.25 voti, ottiene un… - NuovaScintilla : 30/9/22.Nel #Consiglionazionale,al VI Congresso #UilaPesca,dove sono state confermate le cariche principali(segreta… - RosalbaSalvador : RT @fai_cisl: #29settembre ?? Open Day #CislSiena con il Segretario Generale della @CislNazionale #LuigiSbarra ?? #FaiCisl presente con il Se… - Mohamed__Saady : RT @fai_cisl: #29settembre ?? Open Day #CislSiena con il Segretario Generale della @CislNazionale #LuigiSbarra ?? #FaiCisl presente con il Se… -

Il Capoluogo

Quattro anni dopo entra a far parte della segreteriaLombardia, con la responsabilità diOrganizzativo e, di conseguenza, svolge il suo impegno a tempo pieno presso la struttura ...Ieri l'altro, a Deruta, dove si sono riuniti i dirigenti leghisti umbri per un'analisi sul voto, si è consumato l'ennesimo scontro tra ilVirginio Caparvi e ormai ex senatore ... Michele Fina, chi è il segretario regionale PD eletto al Senato Nel peggiore momento della sua storia deve decidere da chi farsi guidare, se stare più al centro o a sinistra, se cambiare tutto o addirittura sciogliersi ...“Su 119 eletti del Pd fra Camera e Senato solo 36 sono donne, un terzo. Siamo tornate indietro, la parità non va solo declamata ma praticata" ...