Il ritorno al Mef di Siniscalco | che se ne andò sbattendo la porta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le prime dimissioni poi rientrate risalgono alla notte del 13 ottobre 2004 a tre mesi dal suo insediamento a palazzo Sella come responsabile dell’economia, quelle definitive arrive... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

_hairetikos_ : @fedescuglia Un ritorno di Tremonti al MEF vorrebbe dire che il 2011 tornerà prepotentemente alla ribalta. Perché d… - fedescuglia : Comunque, penso di essere in grado di superare qualsiasi risultato elettorale, ma non potrei mai sopportare un rito… -

Lo Spiffero

...via XX Settembre l'agenzia di stampa Ansa riferisce di rumors danno come ipotesi quella che al... E gira anche la voce di undi Domenico Siniscalco . Al Mise c'è invece l'idea di lasciare ...Non è un mistero, ormai: il 2023 sarà l'anno che segnerà ilsui palchi del gruppo di "... I l direttore generale dal dipartimento Sport e Salute delDiego Nepi, che gestisce lo Stadio ... Siniscalco il "disinteressato" che sogna il ritorno al Mef Tecnico competente e affabile, ma non malleabile. Nel 2004 si dimise in contrasto con Alleanza nazionale e Lega, questa volta potrebbe essere la sua volta buonaDopo il ritorno in studio i Depeche Mode, ovvero Dave Gahan e Martin Gore, si preparano al futuro. Atteso un annuncio ...