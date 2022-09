Il responsabile sanità di FdI: “Contrari al Green Pass, vaccino solo agli anziani. Stop all’obbligo per il personale sanitario” (Di venerdì 30 settembre 2022) “C’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mossi in punta di scienza. Ci sono state due tendenze: una oltranzista di chi, come dico scherzando, vaccinerebbe anche i peluche dei figli, e un’altra di stupidi che considerano il vaccino acqua sporca o addirittura veleno. Tra iper chiusuristi e complottisti stiamo nel mezzo, con la scienza”; così il responsabile sanità di Fratelli d’Italia appena rieletto alla Camera, Marcello Gemmato, spiega in un’intervista a Repubblica la strategia del nuovo governo a guida FdI relativa alla pandemia, in un momento in cui la curva di contagio da Covid-19 è in lenta risalita. Green Pass? Contrari. Per Gemmato, “dava quindi una falsa sicurezza”. “Non si trattava di una misura sanitaria, non partiva da principi scientifici. ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) “C’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mossi in punta di scienza. Ci sono state due tendenze: una oltranzista di chi, come dico scherzando, vaccinerebbe anche i peluche dei figli, e un’altra di stupidi che considerano ilacqua sporca o addirittura veleno. Tra iper chiusuristi e complottisti stiamo nel mezzo, con la scienza”; così ildi Fratelli d’Italia appena rieletto alla Camera, Marcello Gemmato, spiega in un’intervista a Repubblica la strategia del nuovo governo a guida FdI relativa alla pandemia, in un momento in cui la curva di contagio da Covid-19 è in lenta risalita.. Per Gemmato, “dava quindi una falsa sicurezza”. “Non si trattava di una misura sanitaria, non partiva da principi scientifici. ...

