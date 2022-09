Il regista iraniano Fariborz Kamkari: “Vedo sgretolarsi il regime per mano delle donne” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il grande cinema internazionale fa tappa al Terra di Siena Film Festival, giunto alla 26esima edizione e in corso nella cittadina toscana dal 27 settembre fino a domenica 2 ottobre. Le proiezioni si svolgono al cinema Pendola, tra omaggi e film in concorso. Un evento speciale si è svolto mercoledì 28, alle 9, quando in occasione delle matinée pensate per le scuole è stato proposto agli studenti il film documentario “Kurdubun: essere curdo” di Fariborz Kamkari, che sabato 1 ottobre riceverà il premio stabilito dalla giuria sul palco del Teatro dei Rozzi, durante il gran gala che si aprirà alle 19.30. Di cosa parla “Kurdubun: essere curdo“ Fariborz Kamkari è stato premiato al Teatro dei Rozzi dalla giuria del festival cinematografico di Sienaregista e sceneggiatore ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 30 settembre 2022) Il grande cinema internazionale fa tappa al Terra di Siena Film Festival, giunto alla 26esima edizione e in corso nella cittadina toscana dal 27 settembre fino a domenica 2 ottobre. Le proiezioni si svolgono al cinema Pendola, tra omaggi e film in concorso. Un evento speciale si è svolto mercoledì 28, alle 9, quando in occasionematinée pensate per le scuole è stato proposto agli studenti il film documentario “Kurdubun: essere curdo” di, che sabato 1 ottobre riceverà il premio stabilito dalla giuria sul palco del Teatro dei Rozzi, durante il gran gala che si aprirà alle 19.30. Di cosa parla “Kurdubun: essere curdo“è stato premiato al Teatro dei Rozzi dalla giuria del festival cinematografico di Sienae sceneggiatore ...

GassmanGassmann : Asghar Farhadi regista iraniano premio Oscar, chiede attenzione e supporto per le donne iraniane che stanno lottand… - Luce_news : Il regista iraniano Fariborz Kamkari: “Vedo sgretolarsi il regime per mano delle donne” - tania_pace : '...quando un popolo è disgustato da una legge, o quella legge viene messa da parte o è il legislatore a dover esse… - bizcommunityit : Proteste per Mahsa, il regista iraniano Haghighi: «Il #governo non può cancellare la voce del popolo» - MarcoRavera1 : In questi giorni di mobilitazioni e repressioni, mi piace ricordare Forough Farrokhzad. Poetessa, regista, ribelle.… -