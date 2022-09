Il regime, la follia, il dissenso, il futuro. Conversazione sulla Russia con Anna Zafesova (di A. Catalano) (Di venerdì 30 settembre 2022) La giornalista a Huffpost: "Il giorno in cui, non sappiamo come e quando, cadrà il regime di Putin, bisognerà evitare che si ripeta la situazione di trent’anni fa, quando è stata proclamata la fine della storia e poi si è invece scoperto che i russi si sono rivelati più sovietici dei sovietici. Stavolta bisognerà seguire questa transizione molto da vicino" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 settembre 2022) La giornalista a Huffpost: "Il giorno in cui, non sappiamo come e quando, cadrà ildi Putin, bisognerà evitare che si ripeta la situazione di trent’anni fa, quando è stata proclamata la fine della storia e poi si è invece scoperto che i russi si sono rivelati più sovietici dei sovietici. Stavolta bisognerà seguire questa transizione molto da vicino"

