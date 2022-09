(Di venerdì 30 settembre 2022) Meta, l’azienda a cui appartengono Facebook,e WhatsApp, ha annunciato che ildel sito di video pornograficidisabilitato in modo permanente «in seguito a ripetute violazioni delle nostre politiche». Non è chiaro il motivo

MilenaLazzaroni : RT @ilpost: Il profilo di Pornhub su Instagram è stato disattivato definitivamente - ilpost : Il profilo di Pornhub su Instagram è stato disattivato definitivamente - RivistaStudio : Sembrava una decisione temporanea, invece Instagram ha deciso che il profilo di Pornhub è bannato per sempre a caus… -

Everyeye Tech

Da www.lastampa.it jess e mike1 Dopo una sospensione di tre settimane (da inizio settembre), Meta ha definitivamente rimosso da Instagram l'account ufficiale di, piattaforma che pubblica contenuti espliciti controllata da Mindgeek. A riportare la ...I dati raccolti, poi, possono essere utilizzati per creare unche identifichi univocamente ... dopo la sospensione temporanea partita a inizio Settembre dell'account di(gestito da ... Multa salatissima per Instagram in Europa: problemi con privacy bambini Prima la sospensione, poi l'eliminazione. Meta è passata all'azione: ha definitivamente rimosso da Instagram l'account ufficiale di Pornhub. Da ...Per sempre, dopo 10 anni di alti e bassi, il profilo Instagram di PornHub verrà chiuso definitivamente, senza possibilità di appello ...