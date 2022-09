Il presidente della Cei Zuppi alla Coldiretti: “Prima del cibo sintetico c’è un altro scandalo, c’è gente che ancora oggi muore di fame” (Di venerdì 30 settembre 2022) “C’è uno scandalo ancora, Prima del cibo sintetico, c’è la fame, c’è gente che ancora oggi muore di fame”. È questo il messaggio che il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi ha lanciato agli agricoltori del villaggio Coldiretti di Milano. Il cardinale ha citato papa Francesco ricordando che “la fame è criminale e l’alimentazione è un diritto inalienabile”. L’appello dunque è quello di “garantire a tutti di non morire di fame”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “C’è unodel, c’è la, c’èchedi”. È questo il messaggio che ilCei Matteo Mariaha lanciato agli agricoltori del villaggiodi Milano. Il cardinale ha citato papa Francesco ricordando che “laè criminale e l’alimentazione è un diritto inalienabile”. L’appello dunque è quello di “garantire a tutti di non morire di”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

