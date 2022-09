Il premio Nobel per la Pace il vescovo Belo accusato di pedofilia: lo scandalo in Portogallo (Di venerdì 30 settembre 2022) Uno scandalo di abusi sessuali sui minori ha coinvolto la città di Dili, la capitale di Timor Est, dove l’arcivescovo e premio Nobel per la Pace nel 1996 Carlos Felipe Ximenes Belo è accusato di pedofilia. La vicenda è stata resa nota, mercoledì 28 settembre, dalla stampa olandese. Ma ora la situazione sembra complicarsi, perché – secondo la testata spagnola Observador – il patriarca di Lisbona, don José Policarpo, era a conoscenza degli abusi dal 2010, ma sarebbe riuscito a insabbiare lo scandalo in vista della visita ufficiale, proprio in quei giorni, di Papa Benedetto XVI in Portogallo. Belo risiede attualmente a Lisbona, dove si è ritirato nel 2003, abbandonando il vescovado di Dili. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Unodi abusi sessuali sui minori ha coinvolto la città di Dili, la capitale di Timor Est, dove l’arciper lanel 1996 Carlos Felipe Ximenesdi. La vicenda è stata resa nota, mercoledì 28 settembre, dalla stampa olandese. Ma ora la situazione sembra complicarsi, perché – secondo la testata spagnola Observador – il patriarca di Lisbona, don José Policarpo, era a conoscenza degli abusi dal 2010, ma sarebbe riuscito a insabbiare loin vista della visita ufficiale, proprio in quei giorni, di Papa Benedetto XVI inrisiede attualmente a Lisbona, dove si è ritirato nel 2003, abbandonando il vescovado di Dili. Il ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi con i promotori dell’appello sul… - Tg3web : Il premio Nobel Giorgio Parisi consegna al Capo dello Stato l'appello contro il riscaldamento globale, perché il te… - mannocchia : Stasera a Forlì intervisto la Premio Nobel per la Pace Nadia Murad - CeciliaSironi : RT @fattoquotidiano: La nostra intervista esclusiva al Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi (di Maddalena Oliva) - vicifilomp1 : RT @messainlatino: #MiL Grazia Deledda e i sacri riti del Giovedì Santo. Echi tridentini raccontati da un premio Nobèl; per il post di #Mes… -