(Di venerdì 30 settembre 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’analisi di Federico Gennaccari sui voti al, al centroe al M5S. Ilche vince nettamente, il Pd che non sfonda, gli italiani che respingono la campagna antifascista di Letta con il record di astensioni. È questo il bilancio delle elezioni anche se poi – andando a leggere bene i numeri dei voti – esce fuori qualche sorpresa. Per fare un’analisi elettorale completa volevamo aspettare i dati relativi ai seggi, ma a quanto pare certezze al 100% ancora non ce ne sono (con continui contrordini eggi di seggi tra maggioranza e opposizione sulla base del famigerato algoritmo) per una figuraccia cosmica del ministero degli Interni. LEGGI ANCHE Fango su Giorgia Meloni, FdI fa quadrato attorno alla leader. "Con Repubblica ci incartiamo il ...

matteosalvinimi : Ora il mio intervento da piazza del Popolo a Roma, all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestr… - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - borghi_claudio : Sempre parlando dei collegi 'di frontiera'. Ma se a TORINO per una volta si facesse vincere il centrodestra? Il col… - SecolodItalia1 : Il popolo di centrodestra si mobilita, la sinistra passa dalle poltrone alle panchine del parco… - alburnico : MELONI DA VERA FASCISTA APPENA ELETTA VUOLE CAMBIARE LA COSTITUZIONE DELL'ITALIA A FAVORE DELLA IDEOLOGIA DESTRO-F… -

...lucidamente e realisticamente possibile quanto questo esito elettorale complessivo del...ribadito con chiarezza assoluta a Zelensky l'impegno di 'dare leale sostegno alla causa del...... il Capitano ha parlato da vincitore riferendosi al successo elettorale del, dettato ...Saviano ("Salvini al Viminale sarebbe un atto criminale") non soltanto per aizzare il suo...Dal voto di domenica è emersa la vittoria del centrodestra: con il prof. Massimo Cacciari abbiamo fatto un'analisi del voto parlando anche delle sfide che Giorgia Meloni dovrà affrontare.Barricate addio. O, al massimo, arrivederci. Da parte della Cgil, che in un'epoca non così remota fu bacino di soccorso rosso al Pd (e ai suoi predecessori), non arriverà ...