"Il padre di Meloni un criminale", bufera su Rula Jebreal (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – "Il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che scontato una pena in una prigione". Rula Jebreal nella bufera per il messaggio pubblicato sui social con riferimenti al padre di Giorgia Meloni. "Il tatto della stampa italiana che racconta dei guai di mio padre, ma omette nei suoi titoli roboanti un elemento fondamentale. Tutti sanno che mio padre andò via quando avevo poco più di un anno. Tutti sanno che ho scelto di non vederlo piu all'età di undici anni. Tutti sanno che non ho mai più avuto contatti con lui fino alla sua morte", ha replicato già ieri la leader di Fratelli d'Italia. "Ma poco importa, se i "buonisti" possono passare come un rullo compressore sulla vita ...

AlexBazzaro : #RulaJebreal che attacca la Meloni sul padre defunto che abbandono Lei e la madre è raccapricciante. - rulajebreal : La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri… - CarloCalenda : Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Me… - MoresNeo22 : @repubblica Non mi piace assolutamente la Meloni e soci ma questi articoli Sono vergognosi. Io non sono mio padre.… - falconiofr : RT @Sem_ur: @La_manina__ e il padre di Renzi e il padre di Boschi e Calenda parjolino figlio di famiglia bene e il fu padre di Meloni avet… -