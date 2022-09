“Il padre della Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale”, l’attacco choc di Rula Jebreal (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue l’inspiegabile ‘linciaggio’ mediatico nei confronti di Giorgia Meloni, eletta democraticamente la scorsa domenica, la cui ascesa per altro, era stata abbondantemente documentata dai continui sondaggi svolti nei mesi scorsi, dunque: se la leader di Fdi ha continuato ad essere il leader più gettonato nelle intenzioni di voto degli italiani, forse i suoi detrattori dovrebbero domandarsi perché non riusciti ad essere più convincenti nei confronti degli elettori. Rula Jebreal, attacco choc sui social: “Il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale” Così, programmi televisivi a parte, dove ‘il processo’ è ormai consuetudine, oggi la giornalista Rula Jebreal, non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue l’inspiegabile ‘linciaggio’ mediatico nei confronti di Giorgia, eletta democraticamente la scorsa domenica, la cui ascesa per altro, era stata abbondantemente documentata dai continui sondaggi svolti nei mesi scorsi, dunque: se la leader di Fdi ha continuato ad essere il leader più gettonato nelle intenzioni di voto degli italiani, forse i suoi detrattori dovrebbero domandarsi perché non riusciti ad essere più convincenti nei confronti degli elettori., attaccosui social: “Ildiè undi” Così, programmi televisivi a parte, dove ‘il processo’ è ormai consuetudine, oggi la giornalista, non ...

CarloCalenda : Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Me… - Pontifex_it : A volte noi esseri umani ci crediamo padroni di tutto, oppure al contrario perdiamo ogni stima di noi stessi. La… - KumbullaMarash : Il calcio come sinonimo di unione, spirito di gruppo e di condivisione. Voglio ringraziare il Santo Padre per ave… - Cavallazza : RT @NicolaPorro: ??????? Incredibile: leggete il delirio social di #RulaJebreal contro Giorgia #Meloni???? - manutulli : RT @Pontifex_it: A volte noi esseri umani ci crediamo padroni di tutto, oppure al contrario perdiamo ogni stima di noi stessi. La #preghier… -

