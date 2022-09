Il M5s mi pare l’unica forza in grado di parlare all’area del disagio presente nel Paese (Di venerdì 30 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Probabilmente, anzi sicuramente, mi sbaglio. Però la mia sensazione è che a partire da Cacciari per finire a tutti i giornali dei salotti buoni, passando per quelli che una volta erano definiti ‘intellettuali organici’ della sinistra, si ripetano più o meno gli stessi ragionamenti che si facevano prima del voto. Tra le poche novità c’è l’ossequio forzato al nuovo interlocutore del potere Giorgia Meloni, ossequio apparente in realtà: perché se devierà dal solco arato da Draghi sono già pronti gli stessi cannoni mediatici che erano puntati su Conte. Su cui c’è un atteggiamento appena appena meno aggressivo, ma che rimane l’oggetto più odiato dalla politica con la P maiuscola, ossia quella di Damilano, sigh! Continua anche l’odio viscerale nei confronti dei poveri, che sono in gran parte al Sud, come se questi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Probabilmente, anzi sicuramente, mi sbaglio. Però la mia sensazione è che a partire da Cacciari per finire a tutti i giornali dei salotti buoni, passando per quelli che una volta erano definiti ‘intellettuali organici’ della sinistra, si ripetano più o meno gli stessi ragionamenti che si facevano prima del voto. Tra le poche novità c’è l’ossequioto al nuovo interlocutore del potere Giorgia Meloni, ossequio apnte in realtà: perché se devierà dal solco arato da Draghi sono già pronti gli stessi cannoni mediatici che erano puntati su Conte. Su cui c’è un atteggiamento appena appena meno aggressivo, ma che rimane l’oggetto più odiato dalla politica con la P maiuscola, ossia quella di Damilano, sigh! Continua anche l’odio viscerale nei confronti dei poveri, che sono in gran parte al Sud, come se questi non ...

GianlucaVasto : Pare in Pole la Lega, a ruota i Fratelli. Poi vedremo sui definitivi. Una certezza ce l'ho: I numeri 'miglioreranno… - silvia_sb_ : Ho sentito dire che il centro sx a quest’ora avrebbe vinto se avesse corso in coalizione. Mi pare, però, che il ris… - GiovaQuez : Speranza: 'Far passare il M5S che è stato un anno e mezzo al governo con Draghi come il partito anti Draghi mi pare… - barbabamba : RT @ilfattoblog: 'Conte ha fatto una sola cosa: parlare a quell’elettorato a cui fa schifo a tutti parlare' dal blog Sostenitore #m5s #Ele… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Conte ha fatto una sola cosa: parlare a quell’elettorato a cui fa schifo a tutti parlare' dal blog Sostenitore #m5s #Ele… -