(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – In, i pastori scavano fosse sempre più profonde alla disperata ricerca di acqua, mentre la regione soffre la peggioredegli ultimi 40 anni, che ha spazzato via bestiame e raccolti, aggravando la crisi alimentare già in corso. Negli ultimi quattro anni le piogge annuali sono mancate in, Etiopia e Somalia, costringendo 1,5 milioni di persone a fuggire dalle loro case. Gli scienziati della NASA affermano che laè statadai cambiamenti climatici e che l’area rischia di diventare desertica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Kenya settentrionale affronta la carestia causata dalla siccità (Adnkronos) - In Kenya, i pastori scavano fosse sempre più profonde alla disperata ricerca di acqua, mentre la regione soffre la peggiore siccità ...