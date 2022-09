(Di venerdì 30 settembre 2022) Compie i 110 anni di storia ildella gastronomia italiana, famoso per i suoi tortellini ma non solo e leader nel settore della pasta fresca, con una produzione di oltre 4 milioni di ...

Affaritaliani : Il Gruppo Fini rilancia il marchio: nuovi prodotti e campagne Web - GiusTW : @BenedettaFrucci Conosco bene le posizioni di Almirante e del gruppo dirigente. Infatti ho suggerito che i Gabbiani… - infoitinterno : #FINI-MONDO, A MILANO IL GRUPPO MODENESE FESTEGGIA 110 ANNI CON EVENTO SUI NAVIGLI - attilio_l : RT @ItalCom_: Onorati di supportare il Gruppo #Fini che compie 110 anni e festeggia con un grande evento, all’insegna del gusto e della gen… - ItalCom_ : Onorati di supportare il Gruppo #Fini che compie 110 anni e festeggia con un grande evento, all’insegna del gusto e… -

Luigi Famulari, chief marketing officer del: "Telesforoquando fondò la sua bottega nel cuore di Modena, in via Canalchiaro, aveva la sua mission, portare nella vita di tutti i giorni il ...... l'impegno e l'esito dell'attività valida aidel raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Saranno oltre 400 i dipendenti delSella e loro familiari ...Fini nacque come azienda nel 1912 per opera del suo fondatore Telesforo. Oggi rilancia il marchio con una campagna pubblicitaria tv e digital che punta innanzitutto sulla qualità. Luigi Famulari, ...Il Gruppo Fini è una società di proprietà della Holding Carisma. Nata nel 1912 dall’intuizione di Telesforo Fini e sua moglie Giuditta Ferrari, è oggi una grande realtà produttiva 100% italiana, con ...