(Di venerdì 30 settembre 2022) A meno di una settimana dalle elezioni era stato sospeso dal suo partito,. Nonostante ciò, Calogero Pisano è stato eletto nel collegio uninominale di Agrigento in cui era statodalla destra. Il caso era stato sollevato il 19 settembre, quando Repubblica pubblicò alcuni suoi post in cui definiva Adolfun «grande statista», altri in cui ringraziava chi definiva la sua leader Giorgia Meloni una «fascista moderna», e altri simili. Fu immediata la risposta di FdI che, con effetto immediato, lo sospese da ogni incarico e lo deferì al collegio di garanzia del partito. La sua candidatura, però era ormai ufficiale. Anzi, il Fatto Quotidiano pubblicò anche degli audio in cui Pisano rassicurava i suoi sostenitori: I messaggi su Whatsapp «Questa, tra virgolette, sospensione è dovuta solo ...

FrancescoRent81 : @NetflixIT Grosso Guaio a Chinatown - Horror_Magazine : Nero Press Edizioni presenta “Grosso Guaio a RozzAngeles” - Fedorskj : @dlfabbri @La7tv @OmnibusLa7 Può postare sulla TL il pezzo poi? Spero ci dica la sua sul grosso guaio in mar baltico. - LibriNuovi : Domino. Rivista sul mondo che cambia. Grosso guaio nella piccola Cina. Numero 6 - 2022 - trastatore : @Gianl90686203 @giuseppinoscald @LadyVeronika23 Si è cacciato in un grosso guaio sig. Gianl -

Open

A meno di una settimana dalle elezioni era stato sospeso dal suo partito, Fratelli d'Italia . Nonostante ciò, Calogero Pisano è stato eletto nel collegio uninominale di Agrigento in cui era stato ...... nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto , James Hong (il perfido Lo Pan dia Chinatown), Stephanie Hsu (Shang - Chi and the Legend of the ... Il grosso guaio di Fratelli d’Italia con il candidato che inneggiava ad Hitler e Putin Francesco Nucera torna con lo spinoff di Nerd AntiZombie – Apocalisse a RozzAngeles - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...Un nuovo report riferisce di una storia insoddisfacente per il nuvoo film Marvel, Blade, e di una forte insoddisfazione della star premio Oscar.