Il grano italiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono anni che vediamo sostenere da tanti personaggi mediatici e politici la bontà del grano italiano rispetto ai grani provenienti da altri Paesi. Anni in cui abbiamo assistito ad accese battaglie per la difesa del prodotto nazionale. Anni in cui purtroppo non abbiamo visto sufficiente chiarezza da parte degli organi di stampa più tradizionali. Per questo abbiamo deciso, grazie anche all’aiuto di alcuni esperti del settore, di sfatare alcuni miti su grano e pasta. Quanto segue è stato redatto anche grazie al contributo dell’Unione Italiana Food e del produttore Divella, che hanno cortesemente risposto alle nostre domande. Il grano duro, quello usato per fare la pasta che vediamo nei nostri supermercati, è una nicchia della produzione internazionale di frumento. Stiamo parlando del 5% della produzione totale. Il ... Leggi su butac (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono anni che vediamo sostenere da tanti personaggi mediatici e politici la bontà delrispetto ai grani provenienti da altri Paesi. Anni in cui abbiamo assistito ad accese battaglie per la difesa del prodotto nazionale. Anni in cui purtroppo non abbiamo visto sufficiente chiarezza da parte degli organi di stampa più tradizionali. Per questo abbiamo deciso, grazie anche all’aiuto di alcuni esperti del settore, di sfatare alcuni miti sue pasta. Quanto segue è stato redatto anche grazie al contributo dell’Unione Italiana Food e del produttore Divella, che hanno cortesemente risposto alle nostre domande. Ilduro, quello usato per fare la pasta che vediamo nei nostri supermercati, è una nicchia della produzione internazionale di frumento. Stiamo parlando del 5% della produzione totale. Il ...

nicolaprochilo : RT @butacit Il grano italiano - otredlaoqul : RT @bbbianca_111: sono un alieno sesso italiano sono un alieno faccio cerchi nel grano??????? - butacit : Il grano italiano - RitaamariaB : @SeanFonnery Non ho la TV. Per fortuna evito. Ma qualche denuncia per frode, devono prenderla, visto che spacciavan… - LiberaInformaz : Ci sovviene un dubbio: non sarà mica destinato a quei molini e pastifici che poi confezionano i loro prodotti evide… -