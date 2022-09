Il grande ritorno di Albano Carrisi e Romina Power… in concerto (Di venerdì 30 settembre 2022) Albano Carrisi e Romina Power sono tra le coppie canore più richieste di sempre. Dopo il divorzio, ormai quasi un ricordo passato per il duo musicale, la coppia ha iniziato a collaborare nuovamente artisticamente. Non è mancato anche qualche nuovo singolo negli ultimi anni, ma adesso la coppia Power-Carrisi ha deciso di tornare con gli eventi dal vivo, il prossimo questa sera, 30 settembre, a Vienna. Albano Carrisi e Romina Power sono due delle voci italiane che hanno fatto la storia della nostra musica nel mondo. Dopo il loro matrimonio, la coppia ha subito iniziato a collaborare anche nel panorama musicale italiano creando un duo quasi indivisibile. Tanto che neppure il divorzio – sono bastate delle pause dalle scene – è riuscito ad allontanarli ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022)Power sono tra le coppie canore più richieste di sempre. Dopo il divorzio, ormai quasi un ricordo passato per il duo musicale, la coppia ha iniziato a collaborare nuovamente artisticamente. Non è mancato anche qualche nuovo singolo negli ultimi anni, ma adesso la coppia Power-ha deciso di tornare con gli eventi dal vivo, il prossimo questa sera, 30 settembre, a Vienna.Power sono due delle voci italiane che hanno fatto la storia della nostra musica nel mondo. Dopo il loro matrimonio, la coppia ha subito iniziato a collaborare anche nel panorama musicale italiano creando un duo quasi indivisibile. Tanto che neppure il divorzio – sono bastate delle pause dalle scene – è riuscito ad allontanarli ...

GrandeFratello : Sarà un ritorno inatteso, per alcuni dolce, per altri amaro (??) Ma la sua missione è una sola: dare sostegno ad un… - Ruttosporc : Il grande ritorno di Fabiana - KAIOJORGEGOAT : RT @monica_aielleiu: Programma del weekend 1/10 18:00 #InterRoma partita emozionante per il grande ritorno a San Siro degli ex Mou e Dyba… - junews24com : Conte Juve (Tuttosport), la verità sul grande ritorno: cosa c’è dietro le parole - kingxnikolai : BUONGIORNO mio grande ritorno su twt dopo tipo 5 (?) giorni, io ghostatissima ma va bene lo stessoo -