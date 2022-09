Il governo secondo Meloni: metà dei Ministeri a Fratelli d’Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) Se in Parlamento i numeri non rispecchiano l’esatto andamento delle ultime elezioni (con la Lega che, grazie ai collegi uninominali, ha molti più senatori e deputati del previsto), Giorgia Meloni vuole mettere le cose in chiaro nella coalizione che si appresta a prendere le redini del prossimo governo: nel valzer del totoministri, il 50% dei dicasteri dovrà essere rappresentato da un esponente di Fratelli d’Italia, mentre la restante metà sarà suddivisa (in parti uguali) tra Lega e Fratelli d’Italia. Una mossa strategica che fa i conti con i freddi numeri del consenso elettorale conquistato nelle urne domenica scorsa. Totoministri, Meloni detta le regole: il 50% a Fratelli d’Italia I dicasteri in ballo sono 16 (al ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Se in Parlamento i numeri non rispecchiano l’esatto andamento delle ultime elezioni (con la Lega che, grazie ai collegi uninominali, ha molti più senatori e deputati del previsto), Giorgiavuole mettere le cose in chiaro nella coalizione che si appresta a prendere le redini del prossimo: nel valzer del totoministri, il 50% dei dicasteri dovrà essere rappresentato da un esponente di, mentre la restantesarà suddivisa (in parti uguali) tra Lega e. Una mossa strategica che fa i conti con i freddi numeri del consenso elettorale conquistato nelle urne domenica scorsa. Totoministri,detta le regole: il 50% aI dicasteri in ballo sono 16 (al ...

