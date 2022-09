‘Il Giro racconta’, il medico e scrittore Gian Paolo Porreca al Villaggio dei Ragazzi (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella splendida cornice della Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, stamane, alle ore 10.30, il noto medico e scrittore napoletano Gian Paolo Porreca ha presentato il suo ultimo e appassionante lavoro: “Il Giro racconta: la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania“, edito dalla casa editrice Le Varie. Il racconto, che ha già conquistato il cuore degli appassionati e non delle due ruote, è la meravigliosa storia della Corsa Rosa organizzata dalla Gazzetta dello Sport dal 1909 al 2021 ed è impreziosito da due inediti sul ciclismo dei giornalisti Gianfranco Coppola e Gian Paolo Ormezzano. Per l’occasione sono stati presenti, tra gli altri, il Sindaco ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella splendida cornice della Sala Chollet della Fondazionedei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, stamane, alle ore 10.30, il notonapoletanoha presentato il suo ultimo e appassionante lavoro: “Ilracconta: la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania“, edito dalla casa editrice Le Varie. Il racconto, che ha già conquistato il cuore degli appassionati e non delle due ruote, è la meravigliosa storia della Corsa Rosa organizzata dalla Gazzetta dello Sport dal 1909 al 2021 ed è impreziosito da due inediti sul ciclismo dei giornalistifranco Coppola eOrmezzano. Per l’occasione sono stati presenti, tra gli altri, il Sindaco ...

