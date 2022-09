Il G7: 'Non riconosceremo mai le annessioni russe in Ucraina' (Di venerdì 30 settembre 2022) La mossa di Putin è stata un atto di forza o un atto di debolezza? Il G7 ha dichiarato oggi che non riconoscerà mai "le presunte annessioni" russe in Ucraina, "né i finti `referendum´ condotti sotto ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) La mossa di Putin è stata un atto di forza o un atto di debolezza? Il G7 ha dichiarato oggi che non riconoscerà mai "le presuntein, "né i finti `referendum´ condotti sotto ...

