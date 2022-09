Il fascino inconsueto di Catania

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si dice chesia la Milano del sud. Ma perché dover necessariamente associarla a un’altra città quando l’anima di questo luogo è così scolpita, vera, identitaria? Pianificare un viaggio in Sicilia di solito prevede di partire da due possibili centri principali: Palermo e. Se si sceglie la seconda opzione sarete catapultati in un contesto particolarmente vivace, in pieno fermento, con realtà particolarmente visionarie rispetto a certi contesti regionali e grande voglia di mettersi in gioco. Dopo il terremoto del 1693 la città venne totalmente ricostruita, le sue vie, i palazzi, hanno quindi un’impronta e un’architettura decisamente più moderna rispetto al capoluogo. Il centro storico pullula di negozi, attività, studi professionali e quando arriva il calar del sole, sono tantissimi quei locali che con pochi semplici tavolini in piazza ...

Onda Musicale

...di svariati luoghi abbandonati per mostrare come con il tempo non abbiano perso il loro. ... Maniero Questa immagine mostra un castello, che si allontana da quelli presenti nella ...... amore, passione, sogno e sentimento accompagnano in un percorso inedito e di grandedove ... rivivono in un percorso inedito e. Infine domenica 23 ottobre , quasi una preparazione ... Il fascino intramontabile di «Zerofobia»: quando Renato Zero inventò Renato Zero