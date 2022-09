Il divario tra ricchi e poveri è sempre più ampio in questo (pericoloso) nuovo mondo (Di venerdì 30 settembre 2022) Viviamo in un pericoloso nuovo mondo! Questa è la consapevolezza degli italiani che emerge con prepotenza dall’edizione di quest’anno del Rapporto Coop relativo al nostro Paese. Il combinato disposto di eventi come la prolungata pandemia, la guerra, l’aggravarsi della crisi climatica e la fiammata dell’inflazione, ha innescato una tempesta perfetta che, come tutte le tempeste perfette, sta colpendo dove può arrecare maggiori danni e maggiori sofferenze. Un nuovo mondo ritenuto pericoloso perché il valore della democrazia è considerato sempre più a rischio, visto che il 40 per cento del Pil globale arriva da Paesi non “liberi”. Perché la povertà alimentare cresce, il commercio internazionale decresce e l’emergenza climatica è oramai una drammatica quotidianità. Ma ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) Viviamo in un! Questa è la consapevolezza degli italiani che emerge con prepotenza dall’edizione di quest’anno del Rapporto Coop relativo al nostro Paese. Il combinato disposto di eventi come la prolungata pandemia, la guerra, l’aggravarsi della crisi climatica e la fiammata dell’inflazione, ha innescato una tempesta perfetta che, come tutte le tempeste perfette, sta colpendo dove può arrecare maggiori danni e maggiori sofferenze. Unritenutoperché il valore della democrazia è consideratopiù a rischio, visto che il 40 per cento del Pil globale arriva da Paesi non “liberi”. Perché la povertà alimentare cresce, il commercio internazionale decresce e l’emergenza climatica è oramai una drammatica quotidianità. Ma ...

