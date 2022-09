Il cinema italiano protagonista della programmazione di UCI Cinemas dal 6 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Dal 6 ottobre Il cinema italiano protagonista della programmazione di UCI cinemas A ottobre in arrivo sul grande schermo del Circuito UCI nuovi film italiani che, con le loro storie, faranno sognare il grande pubblico, all’insegna di una stagione autunnale ricca di contenuti ed emozioni. Negli UCI cinemas continua l’iniziativa che punta a valorizzare il cinema italiano e i titoli in arrivo molto attesi, diretti e interpretati dai grandi talenti del mondo del cinema nostrano. Dai drammi alle commedie, dai film storici ai thriller, UCI cinemas amplia lo spazio dedicato al cinema italiano, al fine di soddisfare i gusti di tutti gli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) Dal 6Ildi UCIs Ain arrivo sul grande schermo del Circuito UCI nuovi film italiani che, con le loro storie, faranno sognare il grande pubblico, all’insegna di una stagione autunnale ricca di contenuti ed emozioni. Negli UCIs continua l’iniziativa che punta a valorizzare ile i titoli in arrivo molto attesi, diretti e interpretati dai grandi talenti del mondo delnostrano. Dai drammi alle commedie, dai film storici ai thriller, UCIs amplia lo spazio dedicato al, al fine di soddisfare i gusti di tutti gli ...

DaVelSign : RT @rosybattaglia: “Io non faccio finta di niente”, nella selezione ufficiale documentari del Festival del Cinema Italiano a Milazzo https:… - valessandra59 : RT @fabrizio_sa2000: NEWS: CINEMA WIZ Martedì 4 ottobre alle ore 21.00 ci sarà il film originale 'Omicidio nel West End' con sottotitoli i… - LuciaFerraroEM : RT @_occhi_profondi: “Come il cinema italiano abbia trovato in Emma Marrone un'interprete pura e malleabile. In grado di mettersi al serviz… - UCI_Cinemas : #PupiAvati dirige un cast italiano d'eccezione in un viaggio sulle orme del Sommo Poeta. Scopri #DanteIlFilm nei ci… - fabrizio_sa2000 : NEWS: CINEMA WIZ Martedì 4 ottobre alle ore 21.00 ci sarà il film originale 'Omicidio nel West End' con sottotitol… -