Il caso dell'imprenditore che offre 2mila euro al mese ma non trova operai

Nonostante la gravissima crisi economica, ci sono ancora imprenditori che pubblicano annunci di lavoro e poi lamentano scarsa o nessuna risposta da parte di potenziali dipendenti. "Offro 2mila euro al mese, ma nessuno risponde", ha denunciato l'imprenditore 38enne Elia Stevanato, presidente della Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl di Salzano (Venezia). L'azienda è alla ricerca di 10 figure professionali per far fronte a commesse in giro per lo Stivale. Una ricerca quasi "disperata", che ha portato il titolare ad appendere uno striscione davanti ai cancelli dell'azienda: "Hai voglia di lavorare? Entra nella famiglia Stevanato. Cerchiamo operai disponibili a trasferte" (qui avevamo parlato del caso di Elisabetta Franchi e della sue offerta di lavoro).

