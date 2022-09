Il 23 ottobre al Teatro de’ Servi “EbbanenSis” live, il duo fenomeno social della musica partenopea (Di venerdì 30 settembre 2022) DO7 e CONCERTI NEL PARCO presentano: EBBANESIS IN CONCERTO A ROMA Domenica 23 ottobre ore 17.30 Teatro DE’ Servi Via del Mortaro, 22, 00187, Roma RM Biglietti su: https://bit.ly/EbbanenSisroma Domenica 23 ottobre le EbbaneSis, il duo che sta rinnovando la fruizione della canzone napoletana, arriva a Roma al Teatro de’ Servi per un concerto imperdibile, organizzato da DO7 e I Concerti nel Parco nell’ambito della rassegna I Concerti nel Parco, Autunno 2022. Viviana Cangiano e Serena Pisa: due voci e una chitarra che iniziano a proporre su Facebook intriganti rivisitazioni della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto. Questa è la semplice formula che le ha portate alla viralità con oltre 2 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) DO7 e CONCERTI NEL PARCO presentano: EBBANESIS IN CONCERTO A ROMA Domenica 23ore 17.30DE’Via del Mortaro, 22, 00187, Roma RM Biglietti su: https://bit.ly/roma Domenica 23le EbbaneSis, il duo che sta rinnovando la fruizionecanzone napoletana, arriva a Roma alde’per un concerto imperdibile, organizzato da DO7 e I Concerti nel Parco nell’ambitorassegna I Concerti nel Parco, Autunno 2022. Viviana Cangiano e Serena Pisa: due voci e una chitarra che iniziano a proporre su Facebook intriganti rivisitazionicanzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto. Questa è la semplice formula che le ha portate alla viralità con oltre 2 ...

sunflowers1903 : RT @ani_r_bas: “…ti voleva proporre il ruolo di Giulietta nello spettacolo di Giulietta e Romeo, che debutterà ad ottobre al Teatro Olimpic… - PatrizSarda : RT @lamonicamaggi: sono felice e lusingata dal sì di ANNA SEGRE. Parteciperà all'Onda Poetica only for women del 7 ottobre a Roma, Teatro… - nadia_moroni : RT @lamonicamaggi: sono felice e lusingata dal sì di ANNA SEGRE. Parteciperà all'Onda Poetica only for women del 7 ottobre a Roma, Teatro… - TeatroGiocoVita : Per la prima volta a Piacenza la nuova produzione di Teatro Gioco Vita CASSANDRA: al Teatro Filodrammatici lunedì 3… - GastronomikaLk : RT @Linkiesta: ?? Il futuro della cucina italiana sarà al centro del dibattito di @GastronomikaLk Festival. ??Teatro Franco Parenti - Milan… -

Caserta, Teatro Civico 14: al via la stagione con Scampoli L'1 e 2 ottobre il Premio Ubu Massimiliano Civica apre la ... Padri, figlie e amori per 'Le voci dell'anima' a Rimini Le voci dell'anima continua con la sua programmazione al Teatro degli Atti di Rimini fino a domenica 2 ottobre. A partire dalle 20.30 il pubblico sarà accolto da un reading poetry con Loredana Scianna, Teresio Troll e Massimo Semprini al sax. Questa sera (... Comune di Mirano FIT Festival, la seconda settimana Si parte martedì 4 ottobre al Teatro Foce con ‘From Syria: is this a child’, si chiude domenica 9 ottobre con ‘Bears ... "L'altro lato delle fiabe" in scena al Planetario Sabato 1 ottobre alle 21 Denis Varotto ... mentre nel 2020 è nato il progetto Lockdown. Racconti a teatro che ha portato in scena alcune storie di vita quotidiana nelle settimane più difficili ... L'1 e 2il Premio Ubu Massimiliano Civica apre la ...Le voci dell'anima continua con la sua programmazione aldegli Atti di Rimini fino a domenica 2. A partire dalle 20.30 il pubblico sarà accolto da un reading poetry con Loredana Scianna, Teresio Troll e Massimo Semprini al sax. Questa sera (... Calendario manifestazioni ottobre 2022 Si parte martedì 4 ottobre al Teatro Foce con ‘From Syria: is this a child’, si chiude domenica 9 ottobre con ‘Bears ...Sabato 1 ottobre alle 21 Denis Varotto ... mentre nel 2020 è nato il progetto Lockdown. Racconti a teatro che ha portato in scena alcune storie di vita quotidiana nelle settimane più difficili ...