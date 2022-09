I timori per la centrale di Zaporizhzhia dopo l’annessione (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra i luoghi sorvegliati speciali dopo l’annuncio dell’annessione di quattro province ucraine alla Russia da parte del Cremlino, senza dubbio è da annoverare l’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un impianto, il più grande in Europa nel suo genere e tra i dieci più importanti al mondo, al centro delle dinamiche della guerra in Ucraina InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra i luoghi sorvegliati specialil’annuncio deldi quattro province ucraine alla Russia da parte del Cremlino, senza dubbio è da annoverare l’area dellanucleare di. Un impianto, il più grande in Europa nel suo genere e tra i dieci più importanti al mondo, al centro delle dinamiche della guerra in Ucraina InsideOver.

