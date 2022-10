I mercati petroliferi sentono la pressione del dollaro in attesa delle prossime sanzioni anti-russe (Di venerdì 30 settembre 2022) Proponiamo l’analisi della situazione sui mercati petroliferi fatta Osama Suleiman per il quotidiano finanziario saudita “al-Eqtisadiah”. I prezzi del petrolio hanno esordito all’inizio della scorsa settimana con un abbassamento dovuto all’aumento della volatilità, al rafforzamento del dollaro e all’attesa per i dettagli sulle nuove sanzioni occidentali contro la Russia. Il divieto sul trasporto di greggio via mare entrerà in vigore a dicembre di quest’anno e quello sul trasporto via mare dei derivati a febbraio del prossimo anno. L’embargo europeo, insieme all’allentamento delle restrizioni per il COVID-19 in Cina e al recupero della domanda, regalano un sostegno temporaneo ai prezzi del petrolio. Gli analisti prevedono che le forniture del petrolio americano all’Europa aumentino ... Leggi su api.follow (Di venerdì 30 settembre 2022) Proponiamo l’analisi della situazione suifatta Osama Suleiman per il quotidiano finanziario saudita “al-Eqtisadiah”. I prezzi del petrolio hanno esordito all’inizio della scorsa settimana con un abbassamento dovuto all’aumento della volatilità, al rafforzamento dele all’per i dettagli sulle nuoveoccidentali contro la Russia. Il divieto sul trasporto di greggio via mare entrerà in vigore a dicembre di quest’anno e quello sul trasporto via mare dei derivati a febbraio del prossimo anno. L’embargo europeo, insieme all’allentamentorestrizioni per il COVID-19 in Cina e al recupero della domanda, regalano un sostegno temporaneo ai prezzi del petrolio. Gli analisti prevedono che le forniture del petrolio americano all’Europa aumentino ...

StrumentiP : #PoliticaEconomica I mercati petroliferi sentono la pressione del dollaro in attesa delle prossime sanzioni anti-ru… - Methamorphose30 : RT @alfonsocarfora1: La diretta dai mercati | Ondata di vendite sul Ftse Mib (-3,4%) in vista delle elezioni. Crollano banche e petroliferi - alfonsocarfora1 : La diretta dai mercati | Ondata di vendite sul Ftse Mib (-3,4%) in vista delle elezioni. Crollano banche e petroliferi -