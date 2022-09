“I Fatti Vostri”: torta della nonna di Ernst Knam (Di venerdì 30 settembre 2022) I Fatti Vostri, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere Ernst Knam, affiancato dalla moglie. Ecco la torta della nonna. Ingredienti Frolla: 150 g burro, 150 g zucchero semolato, scorza di limone, 1 uovo, 3 g sale, 300 g farina 00, 6 g lievito per dolci Crema: 500 ml latte, scorza di limone, 8 tuorli, 150 g zucchero, 30 g amido di mais, 15 g amido di riso Procedimento Per la frolla, lavoriamo il burro morbido con lo zucchero, il sale e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo l’uovo intero e lavoriamo fino a farlo assorbire. A questo punto, incorporiamo la farina ed il lievito per dolci. Lavoriamo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 settembre 2022) I, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere, affiancato dalla moglie. Ecco la. Ingredienti Frolla: 150 g burro, 150 g zucchero semolato, scorza di limone, 1 uovo, 3 g sale, 300 g farina 00, 6 g lievito per dolci Crema: 500 ml latte, scorza di limone, 8 tuorli, 150 g zucchero, 30 g amido di mais, 15 g amido di riso Procedimento Per la frolla, lavoriamo il burro morbido con lo zucchero, il sale e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo l’uovo intero e lavoriamo fino a farlo assorbire. A questo punto, incorporiamo la farina ed il lievito per dolci. Lavoriamo ...

