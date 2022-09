Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano prosegue nel filotto di successi | cadono Val Pusteria e Asiago

(Di venerdì 30 settembre 2022) Serata di grande importanza per l’ICE. Sulsei incontri, con le tre squadre italine impegnate in match decisamente probanti.sa solo vincere e centra il 4 su 4 in questo inizio di stagione, mentree Val. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nella serata di IHL. I MATCH DELLA SERATA Fehervar AV19-5-2: gli ungheresi chiudono 2-0 il primo tempo con le reti di Fournier (9:44) e O’Brien (12:36), quindi vanno sul 3-0 con Horvath al 28:10.accorcia sull’1-3 con Finoro al 34:55, ma Petan allunga di nuovo sul 4-1 al 39:35. Nel finale McShane e Vertes non cambiano i discorsi per il 5-2 conclusivo. Red Bull ...

Ecatetriformis : Le squadre nazionali di hockey su ghiaccio russa e bielorussa gareggeranno nella massima divisione del Campionato d… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2022-2023: Gherdeina passa a Renon i Cavaliers piegano Vipiteno - #Hockey #ghiaccio… - romi_andrio : RT @RSInews: Roveredo, bambini ucraini a scuola - Dall'italiano all'hockey su ghiaccio, per 13 ragazzi ucraini si aprono le porte di scuola… - RSInews : Roveredo, bambini ucraini a scuola - Dall'italiano all'hockey su ghiaccio, per 13 ragazzi ucraini si aprono le port… - northern_mr : Aheeeeee 400 mq , auguri. Ci giochi a hockey su ghiaccio dentro casa #ILunatici -

OA Sport

La Under 17 , dopo il turno infrasettimanale giocato a Torre Pellice, sabato ritorna suldi casa contro il Trento (ore 17 Patinoire) Turno di riposo per gli Under 15 Esordio in campionato ...Tutto questo non deve assolutamente distrarre i ragazzi che avranno l'onore e la responsabilità di scendere sule solcare per la prima volta la nuova pista di Varese , contro un avversario ... Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: Gherdeina passa a Renon, i Cavaliers piegano Vipiteno Il Ginevra mantiene il suo posto in vetta alla classifica. A Les Vernets il Servette ha superato il Friborgo per 5-2 consolidando così la propria prima posizione. Può sorridere pure il Rapperswil che ...Continua il periodo nero per i Ticino Rockets, che hanno rimediato la sesta sconfitta in altrettante partite contro il Langhenthal. I ragazzi di Eric Landry, impegnati sul ghiaccio bernese, sono infat ...