"Ho fatto 12 mesi di psicoterapia per il mio ex". La frecciata di Ambra ad Allegri

repubblica : Ambra contro Allegri a X factor: 'Ho fatto 12 mesi di psicoterapia' - FBiasin : #Ambra a #XFactor: “Ho fatto 12 mesi di psicoterapia a causa del mio ultimo ex, ora sono guarita”. Tifosi #Juve in coro: “Beata te”. - Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - xrjnvp97sf : RT @OGiannino: È così, e Draghi ha fatto benissimo ieri a reagire subito alla decisione tedesca di “fare da soli” dopo 7 mesi di veto a mis… - vaciao1 : RT @ioetesolonoi: #prelemi #r101 Lui lo ha fatto dopo mesi ma è pur sempre quello di 7 volte al giorno?? -

La conduttrice alla fine è salita sul palco è si è lasciata andare a una battuta - confessione al veleno: 'Se non avessidodicidi psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti ......Affari rimbalza di quasi il 4% Tim nel giorno dopo il lungo CdA in cui il Board della Tlc ha... avrebbe aggiornato i numeri del trimestre in corso, confermando il trend positivo deidi ...Si è alzata dalla sua poltrona e è salita sul palco. "Ho una cosa da dire. Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto il mio ex, tu saresti il prossimo sicuramente", ha affermato la ...Contro ogni pronostico, quindi, Ambra punge l’ex Massimiliano Allegri con una battuta totalmente inaspettata: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti ...