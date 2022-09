Herpes Zoster | la vaccinazione protegge dalle complicanze più gravi

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Appello degli esperti per over 65 e soggetti a rischio, i più colpiti dal virus. Con il nuovo vaccino ricombinante adiuvato copertura dal cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio anche per i soggetti immunocompromessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il 3 ottobre dalle 14.00 - 18.30al Palacrociere di Savona ASL2 organizza una giornata dedicata alla vaccinazione contro l'herpes zoster. L'herpes zoster comunemente anche noto come fuoco di Sant'Antonio è una eruzione cutanea dolorosa dovuta alla riattivazione del virus della varicella. Il 10 - 20% della popolazione nel corso della vita sviluppa l'herpes zoster.