Haaland, un futuro in Serie A? La risposta arriva da papà Alfie (Di venerdì 30 settembre 2022) Alfie Haaland, padre di Erling, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il documentario Haaland, la grande decisione, parlando del futuro della... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022), padre di Erling, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il documentario, la grande decisione, parlando deldella...

CorSport : Il padre di #Haaland e quella frase ironica sul suo futuro in #SerieA ?? - sportli26181512 : Il padre di Haaland e quella frase ironica sul suo futuro in Serie A: Le parole del papà dell'attaccante del Manche… - LeBombeDiVlad : ?? #Haaland, la confessione sul futuro ?? “#SerieA e non solo” #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - simolipa02 : @ilciccio67 Ma poi chi vai a prendere? Lui insieme ad Haaland è il futuro...meglio tenerselo stretto e costruire su… -