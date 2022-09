Haaland, parla il padre: “Erling vuole giocare in tutti i maggiori campionati europei” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Penso che Erling voglia mettere alla prova le sue qualità in tutti i campionati europei, quindi potrebbe giocare in ciascun campionato per tre o quattro anni al massimo. Potrebbe giocare in Serie A, in Ligue 1 e in Liga“. Queste le parole di Alfie Haaland, ex calciatore e padre dell’attaccante del Manchester City Erling Haaland, sul futuro del figlio, durante una dichiarazione per il documentario “Haaland, la grande decisione” dove spiega la decisione di sceglie il City di Guardiola: “Nella nostra lista pensavamo fosse la squadra migliore. Il Bayern Monaco era la seconda, il Real Madrid la terza, Psg la quarta. Poi le altre inglesi, Liverpool e Chelsea, e il Barcellona. Tutte erano più o meno allo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) “Penso chevoglia mettere alla prova le sue qualità in, quindi potrebbein ciascun campionato per tre o quattro anni al massimo. Potrebbein Serie A, in Ligue 1 e in Liga“. Queste le parole di Alfie, ex calciatore edell’attaccante del Manchester City, sul futuro del figlio, durante una dichiarazione per il documentario “, la grande decisione” dove spiega la decisione di sceglie il City di Guardiola: “Nella nostra lista pensavamo fosse la squadra migliore. Il Bayern Monaco era la seconda, il Real Madrid la terza, Psg la quarta. Poi le altre inglesi, Liverpool e Chelsea, e il Barcellona. Tutte erano più o meno allo ...

