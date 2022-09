(Di venerdì 30 settembre 2022) La risoluzione invita inoltre tutti i Paesi a non riconoscere alcuna modifica allo status delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Riafferma infine l'impegno delle Nazioni ...

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato cheoggi terrà un discorso, previsto ... ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio. 'È un'escalation pericolosa', ha ...'È un'escalation pericolosa', ha affermato ancoraaggiungendo che 'qualsiasi decisione di procedere con l'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non ... Guterres a Putin: “Non c’è posto per le annessioni nel mondo moderno” Il presidente statunitense contro la decisione del presidente russo, Putin. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres: qualsiasi ..."È un'escalation pericolosa" ha aggiunto Guterres, "qualsiasi decisione di procedere con l'annessione delle regioni non avrà alcun valore legale" ...