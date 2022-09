Guerra Totti-Ilary Blasi, le richieste della showgirl: “20 mila euro al mese per sé e 17 per i figli” (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ finita nel peggiore dei modi. Continua a far discutere la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la storia d’amore è arrivata al capolinea dopo 20 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla coppia, iniziano a circolare già le prime voci su nuove relazioni. La vicenda è destinata a finire in Tribunale, le parti non hanno trovato l’accordo sulla separazione. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ non è stata raggiunta l’intesa sulla divisione del patrimonio e la questione sarà affidata a giudici e avvocati. Secondo le ultime indiscrezioni l’ex calciatore della Roma avrebbe rifiutato la richiesta di Ilary Blasi per il mantenimento: un pagamento mensile pari a circa 20 mila euro per sé e 17.500 per i ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ finita nel peggiore dei modi. Continua a far discutere la rottura trae Francesco, la storia d’amore è arrivata al capolinea dopo 20 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla coppia, iniziano a circolare già le prime voci su nuove relazioni. La vicenda è destinata a finire in Tribunale, le parti non hanno trovato l’accordo sulla separazione. Secondo quanto riporta il ‘CorriereSera’ non è stata raggiunta l’intesa sulla divisione del patrimonio e la questione sarà affidata a giudici e avvocati. Secondo le ultime indiscrezioni l’ex calciatoreRoma avrebbe rifiutato la richiesta diper il mantenimento: un pagamento mensile pari a circa 20per sé e 17.500 per i ...

