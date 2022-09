Guerra Russia-Ucraina | razzi su un convoglio umanitario ucraino a Zaporizhzhia | almeno 28 morti L' Italia rafforza la sorveglianza sui gasdotti Zelensky | “La feccia russa è assetata di sangue” Navalny | “Mobilitazione criminale e stupida”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia. Pentagono lavora a nuovo comando in Germania per armi e addestramento. Patriarca Kirill assente a una cerimonia al Cremlino: «E’ positivo al Covid»

ladyonorato : Intanto ieri, nella Repubblica Ceca, si sono ripetute le manifestazioni contro la guerra e le sanzioni alla Russia… - GiovaQuez : 34 min di video per ripetere sempre le stesse cose: la #guerra l'hanno provocata gli Usa, l'obiettivo è staccare l'… - vaticannews_it : Domani su @civcatt il dialogo di #PapaFrancesco con i #gesuiti della “Regione della #Russia”: “Stiamo vivendo la te… - RenzoCianchetti : RT @GianlucaCastro8: 'Dobbiamo lavorare su un'architettura di sicurezza paneuropea con la Russia nel quadro dei principi del diritto intern… - Dave_704 : @IuliiaMendel La guerra e il futuro della Russia è in mano solo ai russi, si devono svegliare e abbattere un despota fermo agli anni '70 -

Prima era difficile, ora essere un giornalista indipendente inè impossibile. Il governo ... Ci sono tantissimi russi che non sostengono la, non sostengono Putin e io penso che queste ...Dichiarandoal commercio produttivo e pacifico con lache prevaleva in precedenza, i leader europei - soprattutto il nuovo governo del Regno Unito - hanno sacrificato la propria ...30 set 2022 - Sembra una storia fake da Lercio. Ma a raccontarla è il Telegraph, intervistando un ex prigioniero.Viene posto un altro importante tassello nella guerra tra Russia e Occidente. Il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha firmato i decreti di ...