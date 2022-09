Guerra Russia-Ucraina | razzi su un convoglio umanitario ucraino a Zaporizhzhia | almeno 28 morti L' Italia rafforza la sorveglianza sui gasdotti Zelensky | “La feccia russa è assetata di sangue”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia. Navalny: “Mobilitazione criminale e stupida”

Viene posto un altro importante tassello nellatrae Occidente. Il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha firmato i decreti di annessione alladelle quattro regioni occupate dai militari in Ucraina: Donetsk, Luhansk, Kherson e ...... Meloni è affidabile L'idea del presidente russo è che 'l'uso delle armi nucleari in questa... "Italiani via dalla". L'allarme della nostra ambasciata a Mosca Nel post viene riportato che ...Previsto un discorso del presidente. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà oggi una risoluzione di condanna. La Russia porrà il veto.La Russia controlla oltre 90mila chilometri quadrati di territorio ... Kherson Kherson, con una popolazione di appena un milione di abitanti prima della guerra, si trova a nord della Crimea ed è quasi ...