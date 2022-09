Guerra Russia-Ucraina | razzi su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia | almeno 28 morti Usa | “Attacco disumano” Zelensky | “Non daremo mai la nostra terra agli occupanti” Von der Leyen | “Annessione illegale”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo firma il decreto per i territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia. Navalny: «Mobilitazione criminale e stupida»

... 'Le minacce nucleari lanciate dal Cremlino, la mobilitazione militare e la strategia di cercare di presentare falsamente il territorio ucraino come quello dellae di affermare che la...Ucraina, le ultime news in DIRETTA ) "L'amore per laè un sentimento indistruttibile" approfondimento Putin ha firmato l'annessione dei territori ucraini: cosa succede ora "..." Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva ". Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel ...... hanno lasciato il Paese nella settimana da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una parziale mobilitazione militare dopo una serie di battute d’arresto nella guerra del Paese ...