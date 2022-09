Guerra, Meloni contro Putin: Annessione regioni ucraine non ha valore (Di venerdì 30 settembre 2022) “La dichiarazione di Annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcun valore giuridico o politico. Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”. Lo dichiara in una nota la leader di FdI Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) “La dichiarazione dialla Federazione Russa di quattrodopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcungiuridico o politico.dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”. Lo dichiara in una nota la leader di FdI Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

