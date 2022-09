Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video (Di venerdì 30 settembre 2022) Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di giovedì 29 settembre. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarta diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5. Chi ha scelto il pubblico come suo concorrente preferito? Chi è finito al televoto ed è ora a rischio eliminazione? Che cos’è successo nella casa durante la diretta di ieri sera? Ecco il riassunto di quanto accaduto e i video più importanti. Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip Il primo blocco della serata è tutto per Pamela Prati e Marco Bellavia. A domanda diretta da parte di Alfonso Signorini, Pamela nega che tra i due ci sia un legame che vada al momento al di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Le ultimedalla casa delVip fanno riferimento alla puntata di giovedì 29 settembre. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarta diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5. Chi ha scelto il pubblico come suo concorrente preferito? Chi è finito al televoto ed è ora a rischio eliminazione? Chenella casa durante la diretta di ieri sera? Ecco il riassunto di quanto accaduto e ipiù importanti. LedelVip Il primo blocco della serata è tutto per Pamela Prati e Marco Bellavia. A domanda diretta da parte di Alfonso Signorini, Pamela nega che tra i due ci sia un legame che vada al momento al di ...

fanpage : Giovanni Ciacci racconta al Grande Fratello Vip il motivo per il quale ha deciso di entrare nella Casa del Gf Vip d… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - zazoomblog : Sonia Bruganelli difende Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: “Il branco vuole sbranarlo” - #Sonia #Bruganelli… - salvelox681 : RT @Ilconservator: ORE 9 Colazione ORE 10 Palestra ORE 12 Aperitivo ORE 14 Amici ORE 16 Antifascismo ORE 20 Apericena ORE 21 Grande… -