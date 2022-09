Grande Fratello Vip, i concorrenti contro Marco Bellavia: "Pazzo”, “Malato”, “Vai alla neurodeliri" (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip, i vipponi sono tutti coesi contro Marco Bellavia. L'ex conduttore deriso per i suoi problemi mentali. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella Casa delVip, i vipponi sono tutti coesi. L'ex conduttore deriso per i suoi problemi mentali.

fanpage : Giovanni Ciacci racconta al Grande Fratello Vip il motivo per il quale ha deciso di entrare nella Casa del Gf Vip d… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - F34316 : Io non guardò più il grande fratello, mi fate schifo non posso guardare il vostro programma con un nodo allo stomaco #GFvip - marsate14 : @sempre_negativ_ Lei cresciuta a pane e grande fratello -